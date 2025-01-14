В Москве украинского мэра осудили на 9 лет колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил мэра Днепропетровска (украинское название города — Днепр) Бориса Филатова* к 9 годам колонии. Он обвинялся в возбуждении ненависти и распространении фейков про армию России, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Филатова признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды) и пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети Интернет, с угрозой применения насилия).

Суд рассмотрел дело в общем порядке. Филатов* отсутствовал на заседании, он объявлен в международный розыск.

По версии суда, в апреле 2022 года глава Днепра в соцсетях опубликовал пост, в котором негативно высказался о русских и призвал к насилию в отношении них. Филатов* также распространял недостоверную информацию о действиях российских войск.

*Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов