В Москве состоится премьера документального фильма «Встреча героев СВО»

16 ноября в 16:30 в Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной, 14, стр. 18 в Москве пройдет премьерный показ документальной ленты Ольги Калединой «Встреча героев СВО». Проект был создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и теперь выходит в открытый показ, сообщили организаторы.

В основе картины — подлинная история двух военнослужащих, чьи судьбы пересеклись в критический момент. Один боец получил ранение и не мог покинуть зону минометного обстрела. Другой, осознавая риск, решил прийти на выручку. Их связывают совместный бой, спасение и чувство благодарности, без которого невозможно жить дальше.

Чтобы организовать эту уникальную встречу, съемочная группа отправилась в зону боевых действий. Спасенный боец мечтал сказать своему спасителю всего одно слово — «Спасибо». И эта встреча состоялась. При поддержке проекта и усилиями команды удалось сделать почти невозможное — вновь соединить бойцов из разных подразделений.

Фильм показывает не только хронику боевой эвакуации, но и глубоко личные переживания: страх, мужество, признательность и взаимовыручку. Это искренняя история, рассказанная от первого лица, без искусственной патетики, но с огромным уважением к тем, кто выполняет боевые задачи.

Проект уже получил широкий отклик среди военнослужащих. В редакцию поступают десятки обращений от бойцов, которые просят помочь им найти и встретиться с теми, кто однажды спас им жизнь.