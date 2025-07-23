В Москве прошла премьера фильма «Отец»
Фото - © Кинотеатр «Иллюзион»/Медиасток.рф
Недавно в столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера фильма Любови Марецкой «Отец», где главную роль исполнил отец режиссера, сообщает «Царьград».
Лента является одновременно и документальной, и художественно — игровой. Главный герой — военный священник из Донбасса протоиерей Владимир Марецкий.
«Работая над лентой, я подумала, что фильм будут смотреть дети, женщины… Зачем им калечить психику? В целом, в фильме достаточно передано, что пережил в плену мой отец. Прошло одиннадцать лет, это все больно до сих пор вспоминать и папе, и мне. Последствия плена до сих пор сказываются на папином здоровье», — сказала режиссер.
Отец Владимир в фильме поделился своими мечтами. Когда закончится СВО, он хочет, чтобы в его храме восстановилась нормальная приходская жизнь.
В творческих планах Любови Марецкой — снимать художественные фильмы о простых жизненных радостях.