В Москве двух участников нападения ВСУ на Курскую область осудили на 14 и 15 лет

Второй Западный окружной военный суд Москвы признал виновными и приговорил двух украинских военнослужащих к 14 и 15 годам тюремного заключения за вторжение в приграничные районы Курской области, сообщает ТАСС .

По данным Главной военной прокуратуры (ГВП) России, бойцов ВСУ Ивана Д. и Виталия П. признали виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору теракта, повлекшего наступление тяжких последствий).

6 августа обвиняемые совместно с другими украинскими солдатами совершили вторжение на территорию Курской области, где участвовали в вооруженном контроле населенного пункта Суджа, а также неоднократно стреляли по мирным жителям и российским военнослужащим.

Также Виталий П. совместно с другими боевиками ВСУ похитили 11 российских призывников и троих неустановленных гражданских лиц. Кроме того, Виталий П. ограбил один из магазинов «Пятерочка», причинив собственникам ущерб в размере более 6 млн рублей.

Суд приговорил Виталия П. к 15 годам, а Ивана Д. — к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима.