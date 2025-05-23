В Московской области прошли приемы участников СВО и их семей

На вопросы бойцов и членов их семей, связанные с ЖКХ, пользованием земельными участками и расположенной на них инфраструктурой, ответят представители органов исполнительной власти, сотрудники Государственной жилищной инспекции, Росреестра, юристы, депутаты разных уровней, сообщила глава комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Во время приема граждане смогут задать вопросы по участию в программах обеспечения жильем, оформлению документов на земельные участки, приватизации, газификация, подключении инженерных коммуникаций и иные вопросы жилищного и земельного характера», — рассказала она.

В Московской области тематические встречи проходят на площадках региональной и 53-х местных общественных приемных партии «Единая Россия».

В Щёлково прием прошел при участии депутата Московской областной Думы Владимира Шапкина, представителей администрации округа и депутатов «Единой России» Антона Малинина, Олега Майстрова и Алексея Рыжова.

«В ходе встречи дали разъяснение супругам действующих военнослужащих Людмиле Александровне и Ирине Валентиновне о сроках расселения из аварийных многоквартирных домов. Мама погибшего бойца Гульширин уточняла условия и порядок получения земельного участка или единовременной денежной выплаты взамен его. Также интересовалась о льготах при поступлении в ВУЗ брата погибшего участника СВО. Помимо этого, с коллегами дали разъяснение по приватизации муниципального жилья. По всем вопросам жители получили квалифицированные ответы-консультации», — рассказал Шапкин.

В Сергиево-Посадском городском округе прием провели руководитель Единого центра оказания юридической помощи при Адвокатской палате Московской области Максим Казаков и член «Ассоциации юристов России» Ольга Михайлова. На прием обратилась супруга мобилизованного по вопросу оформления в собственность земельного участка. Женщине оказана помощь в сборе комплекта документов. Также были даны консультации семьям военнослужащих по вопросам переоформления документов на земельный участок и оказана помощь в составлении искового заявления по жилищному вопросу.

В Истре депутат местного Совета депутатов Александр Поликарпов проконсультировал отца участника специальной военной операции по вопросу продления аренды земельного участка в деревне Ушаково. Для дальнейшего рассмотрения обращение будет направлено в администрацию муниципального округа. Также к депутату обратилась мама военнослужащего, которая столкнулась со сложностями в приватизации квартиры. Обращение принято в работу.

«Для нас крайне важно оказывать всестороннюю поддержку семьям участников специальной военной операции. Каждое обращение будет рассмотрено в приоритетном порядке, и мы сделаем всё возможное для решения поставленных вопросов», — отметил Александр Поликарпов.

В Мытищах председатель Совета депутатов Андрей Гореликов совместно с исполнительным секретарем партии Анжеликой Бутенко ответили на вопросы, касающиеся социального обеспечения, газификации и строительства социальных объектов.

«Единый день приема показал, насколько важен прямой диалог с нашими жителями, особенно с теми, кто сейчас на передовой, и их семьями. Благодарю всех, кто обратился. Вопросы будем решать оперативно и в тесном взаимодействии с профильными службами», — сказал Андрей Гореликов.

Подробнее узнать о работе общественных приемных «Единой России» в Московской области и записаться на встречу с депутатами всех уровней можно по телефону 8(495)106-05-50. Следующий Единый день приемов участников специальной военной операции и их близких состоится 6 июня, он будет посвящен вопросам социальной поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.