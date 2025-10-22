Пресс-служба Минобороны РФ в канале в Max заявила, что информация президента Украины Владимира Зеленского о нанесении удара российскими войсками по детскому саду в Харькове — фейк. Атака была проведена по цеху, где собирали беспилотники для нужд ВСУ.

Кадры с места происшествия демонстрируют, что удар наносился именно по зданию, где собирали БПЛА. 17 января 2024 года по этому же кварталу тоже совершалась атака. Там было уничтожено расположение украинских боевиков и наемников из Франции.

На разных картах района нет обозначений о том, что в нем есть детский сад. Рядом расположена адвокатская контора и кафе, которое собирало средства для помощи украинскому нацистскому подразделению.

Также в пресс-службе Минобороны отметили, что на первых видео с места прилета не было детей. По предварительной информации, их «подвезли» через некоторое время с профессиональными фотографами. Они помогли сделать постановочную фотосессию о том, что с места происшествия якобы были эвакуированы дети.

Игрушки и самокаты, оказавшиеся на месте происшествия, полностью чистые. На них даже нет пыли. Хотя, как заявляет украинская сторона, была совершена атака и начался пожар. Это говорит о том, что игрушки и самокаты могли подложить через некоторое время.

На главном эмоциональном видео продемонстрирована работа якобы спасателя. Он вместе с коллегами занимается поиском. Но в кадре появились спортивные кроссовки. Их настоящие спасатели не носят. Соответственно, оператор — не спасатель, а медийщик, который снимает фейковый контент.

В пресс-службе Минобороны РФ подчеркнули, что новый фейк о якобы атаке против гражданских появился перед грядущей встречей президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. До этого Украина уже устраивала такие провокации перед возможными саммитами, переговорами и встречами, чтобы сорвать их.

