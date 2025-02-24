В Луховицах провели акцию «Тепло для Героя» для участников СВО

В Луховицах завершилась благотворительная акция «Тепло для Героя» по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе округа.

Инициативу поддержали окружные депутаты из «Единой России», молодогвардейцы и партийные активисты, представители Совета ветеранов, «Союза пенсионеров Подмосковья», всероссийского общества инвалидов и общества инвалидов по зрению.

«Гуманитарный груз собран из продуктов с длительным сроком хранения, одежды, средств личной гигиены и теплых вещей, писем и рисунков от ребят из патриотического клуба „Белые журавли“ и изостудии „Клякса“, бытовой техники», — сказала руководитель общественной приемной местного отделения «Единой России» Наталья Шаханова.

Гуманитарный груз партийцы передали волонтерской группе «Брат за брата» для отправки в зону специальной военной операции.

Всего с начала СВО партийцы и молодогвардейцы Луховиц отправили на фронт свыше 450 тонн гумпомощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.