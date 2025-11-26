В Лотошине волонтеры-долголеты собрали еще одну партию гумпомощи для СВО

26 ноября в стенах молодежного центра состоялась передача еще одной партии гуманитарной помощи, собранной для бойцов специальной военной операции сотрудниками культурно-спортивного центра «Лотошино» и волонтерами серебряного возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отметил заместитель главы муниципального округа Лотошино Никита Махлюев, по традиции при сборе гуманитарки учитываются просьбы и пожелания солдат.

«Мы собрали именно то, что надо нашим бойцам — это теплые носки, их вязали наши замечательные волонтеры серебряного возраста, наши бабушки. Это продукты — макароны, лапша, консервы, пюре, бутылки с водой. Кроме того, это предметы амуниции, которые нужны там ребятам — стельки, аптечки», — рассказал Никита Махлюев.

Он уточнил, что гуманитарная помощь отправится на фронт в течение недели.

«Это будет адресная доставка по подразделениям, где служат ребята из муниципального округа Лотошино и других округов Московской области», — подчеркнул замглавы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.