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В Лотошине проходит Единый день приемов участников СВО и членов их семей

В Лотошино проходит Единый день приемов участников СВО и членов их семей по вопросам, связанным с получением выплат. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Лотошино.

В Местной общественной приёмной партии «Единая Россия» муниципального округа Лотошино тематический прием провели Председатель Совета депутатов муниципального округа Лотошино Алексей Куликов и депутаты окружного Совета Николай Солонец и Юлия Алексеева.

«Для участников СВО и их семей государством предусмотрен ряд мер поддержки, и мы оказываем всю необходимую помощь, чтобы граждане могли ими воспользоваться», — отметил Алексей Куликов.

На приеме обращения касались порядка оформления выплат, сбора необходимых документов и подачи заявлений на оказание помощи.

«На все вопросы были даны подробные консультации и вся необходимая помощь будет оказана», — сказала Юлия Алексеева.

Как отметил Николай Солонец, основная задача — чтобы участники СВО и их семьи могли чувствовать наше внимание и поддержку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.