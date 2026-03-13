В Лотошине наградили медалью «За отвагу» участника СВО

Виктор Муратов три года проходил службу по контракту в зоне специальной военной операции. Он воевал на Купянском направлении в качестве штурмовика и вернулся к гражданской жизни в середине 2025 года.

Медаль За отвагу вручается военнослужащим за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, а также при защите конституционных прав граждан в условиях риска для жизни. Награда была учреждена еще до Великой Отечественной войны.

Военный комиссар Волоколамского городского округа, муниципальных округов Лотошино и Шаховская Александр Вышиванюк и глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова поблагодарили бойца за службу и пожелали ему и его семье здоровья и благополучия.

«Эта награда — лишь малое выражение нашей признательности и благодарности защитнику России. Мы все в неоценимом долгу перед ребятами, которые там, в зоне СВО, рискуют своими жизнями, чтобы мы здесь жили под мирным небом над головой», — сказала Екатерина Долгасова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.