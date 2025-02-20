В Лосино-Петровском стартовала акция «Полевая почта»

Сотрудники молодежного центра провели это мероприятие в нескольких образовательных учреждениях,. Участники акции с большим энтузиазмом делятся своими мыслями и словами поддержки, выражая благодарность и уважение тем, кто выполняет свой воинский долг.

Такие мероприятия помогают установить прочную связь между поколениями и показывают, как важно поддерживать друг друга в трудные времена. Каждый написанное письмо — это искренний жест поддержки и надежды.

Письма, написанные ребятами, будут переданы с ближайшим гуманитарным грузом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.