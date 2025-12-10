В Лобне собрали три тонны гуманитарной помощи в зону СВО

В Лобне собрали три тонны гуманитарной помощи в зону СВО, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

В новую партию помощи вошли инструменты, бронежилеты, генераторы, продукты и другие необходимые бойцам вещи. В сборе груза в рамках всероссийской акции «Доброе дело», инициированной «Единой Россией», приняли участие местные партийцы, волонтеры, учащиеся школ, представители бизнеса и другие неравнодушные жители.

«В каждой посылке частичка нашей души и вера в победу, которую мы приближаем вместе. Это наша общая возможность выразить благодарность и поддержку нашим бойцам. В новой партии помощи — инструменты, газовые баллоны, спальные мешки, бронежилеты, каски, маскировочные сети, медикаменты, продукты, 10 электрогенераторов и тепловые пушки», — отметила секретарь местного отделения «Единой России» Анна Кротова.

В этот раз бойцам также отправят новогодние наборы, собранные добровольцами Центра поддержки участников СВО и их семей. А ученики одной из школ подготовили для военнослужащих письма с теплыми словамии пожеланиями.

Как добавила Анна Кротова, только за этот год из Лобни в зону СВО было отправлено более 50 тонн гуманитарной помощи.

А всего с начала спецоперации подмосковные единороссы отправили бойцам и новым регионам почти 18 тысяч тонн грузов.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.