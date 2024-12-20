В Лобне собрали гумпомощь для участников СВО

Семьи воспитанников и сотрудники дошкольных отделений Лобни провели предновогодний сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К сбору гуманитарной помощи могли присоединиться все желающие. Участники наполнили несколько больших коробок: в них собраны кондитерские изделия, тушенка, средства гигиены и много вкусного шоколада. Кроме того, дети написали письма бойцам, поздравив их с наступающим Новым годом и Рождеством.

«В канун новогодних праздников поддержка особенно нужна не только солдатам, но и самим детям, ведь среди семей наших воспитанников есть те, кто находится на СВО. Вместе, мы показываем отличный пример доброты и человечности», — отметили педагоги.

Центр помощи участникам специальной военной операции и их семьям находится в Лобне по адресу: ул. Мирная, 13, к. 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.