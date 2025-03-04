В Люберцах заработала Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья

В городском округе Люберцы начала свою деятельность муниципальная ячейка Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Руководителем местной ячейки назначен участник специальной военной операции Александр Кулагин.

Создание Ассоциации ветеранов СВО в Подмосковье реализовано по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлено на оказание всесторонней поддержки ветеранам специальной военной операции и членам их семей. Основными задачами Ассоциации являются помощь ветеранам в адаптации к мирной жизни, укрепление их социальной и общественной роли, а также проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

Муниципальная ячейка Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах начала работу на базе Фонда «Защитники Отечества». Благодаря ее открытию ветераны и их семьи смогут оперативно получать необходимую помощь и поддержку на местном уровне, а также принимать активное участие в общественной жизни городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.