В Люберцах открыли экспозиции о педагогах-участниках СВО

Экспозиции, посвященные учителям — участникам специальной военной операции, организовали в 12 школах городского округа Люберцы. В школе №51 имени Г. И. Северина в поселке Мирный представлены материалы о двух педагогах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиции создают по инициативе педагогических коллективов и учеников. Они рассказывают о преподавателях, которые отправились в зону проведения специальной военной операции.

В школе №51 имени Г. И. Северина в поселке Мирный представлены материалы об учителе обществознания и истории Александре Кадыкове. В 2024 году он отправился в зону СВО. В том же году педагог перестал выходить на связь.

Также на выставке рассказывается об учителе ОБЗР Сергее Гришко. В марте 2025 года он ушел на специальную военную операцию и сейчас управляет дронами.

«Еще один педагог школы №51 имени Г. И. Северина — учитель ОБЗР Сергей Гришко — ушел на СВО в марте прошлого года. На фронте Сергей управляет дронами. На профессиональном поприще его подменил ветеран СВО Сергей Степаненко», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Работа по созданию подобных экспозиций в школах округа продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.