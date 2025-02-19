В Ленинском округе собрали гумпомощь в преддверии Дня защитника Отечества

В преддверии Дня Защитника Отечества в Ленинском городском округе прошла акция по сбору гуманитарной помощи. Представители территориального отдела города Видное «Расторгуево» совместно с депутатами и неравнодушными жителями муниципалитета, а также учениками Лопатинской школы организовали сбор более 400 кг помощи для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Это наш гражданский долг. Искренне благодарю всех, кто откликается на призывы о помощи и поддерживает тех, кто мужественно защищает нашу независимость. Вместе мы сможем преодолеть все трудности, и я убеждена, что мы обязательно победим», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя совета депутатов Ленинского городского округа Ирины Архангельской.

В пресс-службе рассказали, что наибольшую поддержку, которую оказали дети в этот раз, это поздравительные открытки, поделки и подарки для военнослужащих в преддверии Дня Защитника Отечества. Также местные жители активно вяжут носки, передают теплую одежду и другие вещи. Наиболее актуальными остаются продукты питания, медикаменты и товары личной гигиены. Все собранные вещи адресно отправились бойцам.

«Моральная поддержка — это та самая мотивация, которая очень важна нашим ребятам на передовой. Они должны знать, что о них помнят, в них верят и ждут домой с победой и живыми», — добавила жительница Ленинского городского округа Наталья Мызникова.

На территории Ленинского городского округа сбор гуманитарной помощи осуществляется на регулярной основе. Каждый неравнодушный житель может принять участие и внести свой вклад.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.