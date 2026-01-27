В Ленинском округе прошел турнир по хоккею в память о героях СВО

В поселке Петровское подмосковного Ленинского городского округа состоялся любительский турнир по хоккею на валенках, посвященный памяти земляков, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Мероприятие, прошедшее 24 января, собрало более 60 участников, зрителей и почетных гостей, став символом единства и благодарности. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Этот турнир — не просто спортивное состязание, а символ нашей общей памяти и глубокого уважения к тем, кто до конца остался верен своей Родине. Мы гордимся нашими ребятами и всегда будем помнить их подвиг», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по физической культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Ольги Перминовой.

В турнире приняли участие 4 команды. Перед началом соревнований все присутствующие минутой молчания почтили память павших героев.

«Турнир прошел в память о хоккеистах округа, погибших в ходе СВО: Кирилле Новикове, Евгении Михайлове, Виталии Кокорине, Алексее Пустовалове, Игоре Боброве и Игоре Краснушкине, а также в честь всех героев, отдавших свою жизнь за Родину или продолжающих нести службу сегодня», — рассказала Ольга Перминова.

Среди зрителей и почетных гостей были семьи погибших воинов, представители администрации муниципалитета, территориального отдела и депутатский корпус.

