В Ленинском округе продолжают помогать в решении вопросов семьям участников СВО

В Ленинском городском округе, в местном отделении партии «Единая Россия», состоялась встреча представителей администрации муниципалитета и депутатского корпуса с семьями участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы располагаем информацией о каждой семье, включая количество детей и их учебные заведения. Понимаем, что мужских рук в этих семьях сегодня не хватает. В связи с этим, мы обладаем расширенными ресурсами для оказания необходимой помощи и оперативного решения возникающих трудностей», — сказал заместитель городского округа, член партии «Единая Россия» Александр Митряйкин.

В ходе встречи рассматривались различные вопросы. Одна из участниц обратилась с просьбой о переводе ребенка в другую школу, и новое учебное заведение было подобрано в кратчайшие сроки. Другая семья получила консультацию по вопросу улучшения жилищных условий. Их обращение взято на контроль, и будет оказана помощь в получении жилья в рамках социальной программы поддержки молодых семей.

«Мы оказываем помощь по разным вопросам, от содействия в трудоустройстве до решения вопросов частного характера. Мы всегда на связи в любое время», — добавил депутат совета депутатов Ленинского округа Олег Тихонов.

Подобные встречи с семьями участников специальной военной операции проводятся в Ленинском округе на постоянной основе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.