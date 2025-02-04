В Ленинском округе передали в зону СВО две тонны гуманитарной помощи

В подмосковном Ленинском городском округе с начала текущего года в зону СВО отправили порядка двух тонн гуманитарного груза, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В составе гуманитарной помощи передают продукты питания длительного хранения — консервы, макаронные изделия, крупы, сладости, чай, а также теплые вещи, средства личной гигиены, лекарства, строительные материалы, специальная техника и многое другое.

Вся собранная гуманитарная помощь направляется в распределительный центр, откуда централизованно со всей Московской области будет отправлена в новые регионы или адресно бойцам.

В 2024 году в округе собрали свыше 35 тонн гуманитарной помощи, из них 20,5 тонн направлено в зону специальной военной операции, а 15 тонн — в Курскую область.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.