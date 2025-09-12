В Ленинградской области введен план «Ковер», работает ПВО

сегодня в 03:48

Системы ПВО сработали в радиусе 100 км от аэропорта «Пулково»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении специального плана «Ковер» в радиусе 100 километров от аэропорта «Пулково».

Мера связана с обнаружением беспилотных летательных аппаратов в небе над юго-западной частью региона. Как уточнил глава области, подразделения ПВО проводят операции по обнаружению и нейтрализации БПЛА.

«Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга», — написал Дрозденко.

Ранее Дрозденко уже предупреждал жителей области о повышенной угрозе атак дронов и возможных временных сбоях в работе мобильной связи.