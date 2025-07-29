В Ленинградской области сбили вражеский беспилотник

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении вражеского БПЛА в воздушном пространстве региона.

Воздушная тревога объявлена в юго-западных районах региона.

В связи с этим в юго-западных районах была объявлена воздушная тревога, а жители могли наблюдать временные перебои с мобильной связью.

Беспилотник был уничтожен над Кингисеппским районом. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.