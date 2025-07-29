В Ленинградской области сбили вражеский беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник под Санкт-Петербургом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении вражеского БПЛА в воздушном пространстве региона.
Воздушная тревога объявлена в юго-западных районах региона.
В связи с этим в юго-западных районах была объявлена воздушная тревога, а жители могли наблюдать временные перебои с мобильной связью.
Беспилотник был уничтожен над Кингисеппским районом. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.