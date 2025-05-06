В Курской области эвакуируют жителей приграничья из-за атак ВСУ

В Глушковском районе Курской области власти организовали помощь для жителей, желающих временно покинуть приграничные территории из-за атак ВСУ, сообщили в Оперштабе региона.

Решение связано с резким увеличением количества атак FPV-дронов, которые за последние сутки привели к человеческим жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры, сказано в сообщении.

Глава района Павел Золотарев сообщил, что добровольцы и сотрудники специального подразделения «Барс-Курск» проводят подомовые обходы в населённых пунктах, наиболее подверженных угрозе. Особое внимание уделяется жителям Глушково и Званного, где ситуация остаётся наиболее напряжённой.

«Жителей Званного, Глушково и других населённых пунктов близ границы ранее уже временно перемещали, но они самовольно вернулись назад. Сейчас добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет», — заявил руководитель муниципалитета.

Силы обороны продолжают контролировать обстановку в районе, однако власти настоятельно рекомендуют жителям не подвергать себя опасности. Для оперативного реагирования на новые угрозы развёрнуты дополнительные мобильные группы.