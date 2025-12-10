В Крыму участники СВО активно вовлекаются в работу с молодежью

Участники СВО в Крыму проходят программы обучения для работы с молодежью

Руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Крым Владимир Трегуб рассказал, что участники специальной военной операции активно вовлекаются в работу с подрастающим поколением в регионе, сообщает «Крым 24» .

«Мы и программы обучения запускаем для участников специальной военной операции, чтобы они могли работать с молодежью. Нашей задачей является формирование правильного мировоззрения среди молодежи через правильные фильмы, песни, книги и позитивные примеры поведения», — отметил он.

Трегуб также акцентировал внимание на важности личного участия ветеранов боевых действий в сфере образования.

По его словам, именно они как никто другой способны рассказать о подлинных ценностях, продемонстрировать примеры храбрости и любви к Родине. Совсем недавно они сами были учащимися, а сегодня вернулись героями, отстоявшими страну.

Опыт и личный пример бойцов крайне важны для укрепления патриотизма в сознании молодого поколения, заключил Трегуб.

