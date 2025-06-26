В Кремле раскрыли число вернувшихся с СВО военных

Примерно 137 000 военнослужащих уже вернулись домой со спецоперации на Украине, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. По его словам, как правило с передовой возвращаются молодые люди, сообщает ТАСС .

«Около 137 тыс. бойцов СВО уже вернулись [домой] с фронтов специальной военной операции. <…> Как правило, это молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет», — сказал Новиков на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) в Национальном центре «Россия».

По его словам, в регионах проводят большую работу по поддержке вернувшихся военных. Армейцам необходимо помогать в переобучении и поиске высокооплачиваемой работы, поскольку «они получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения», подчеркнули в Кремле.

«И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали», — добавил Новиков.

Начальник президентского управления отметил, что Росмолодежь поможет участникам СВО вновь интегрироваться в гражданскую жизнь.