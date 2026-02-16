В Красногорске собрали гуманитарную помощь для школы-интерната в ЛНР

Активисты и жители Красногорска 16 февраля организовали сбор гуманитарной помощи для воспитанников Сватовской специальной школы-интерната в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Красногорске активисты «Молодой Гвардии» и неравнодушные граждане собрали партию гуманитарного груза для воспитанников Сватовской специальной (коррекционной) школы-интерната в ЛНР. В сборе участвовали глава городского округа Дмитрий Волков, депутаты, сотрудники Красногорской типографии и местные жители.

В состав помощи вошли 62 набора для творчества, одежда, игрушки и фрукты — яблоки, груши, апельсины, киви. По словам депутата Артура Бадретдинова, подобные материалы особенно важны для детей с особенностями развития, чтобы они могли развивать моторику и творческие способности.

Гуманитарный груз доставит руководитель благотворительного фонда «Восход надежды» Роман Назыров. Он отметил, что поездки в Сватовскую школу-интернат стали регулярными, а учреждение фактически стало подшефным для Красногорска. Назыров также рассказал, что его сын Андрей погиб в зоне специальной военной операции в марте 2022 года, и теперь он продолжает поддерживать детей и жителей новых территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.