В Красногорске открыли памятную доску погибшему бойцу СВО

Представители администрации округа Красногорск, кадеты, военнослужащие и жители почтили память генерал-майора Владимира Завадского, погибшего при исполнении воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова к собравшимся обратилась первый заместитель Наталья Тимошина, подчеркнув, что о бойце будут помнить и приносить цветы к памятному месту.

В память о Герое нашего времени на фасаде жилого дома № 9 в поселке Новый торжественно открыли мемориальную доску.

За годы службы Владимир прошел путь от командира взвода до командующего гвардейской танковой Кантемировской дивизией. В сентябре 2022 года, будучи командиром 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, получил ранение под Изюмом. Дважды награжден Орденом Мужества, Орденом Александра Невского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.