В Королеве стартовал проект по карьерному консультированию для ветеранов СВО

Новую меру поддержки для участников специальной военной операции разработали в королевском отделении ассоциации ветеранов СВО, которое возглавляет участник спецоперации Сергей Михайлов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект уникальный и пока не имеет аналогов. Его главная цель — обеспечить для бойцов, возвращающихся домой, профессиональную адаптацию, помочь определиться с выбором профессии или образовательного направления и найти работу.

Специальные индивидуальные занятия с участниками проекта будут проводить сертифицированные специалисты, члены Ассоциации карьерных консультантов, которые уже помогли сотням людей трудоустроиться и добиться успеха в самых разных сферах деятельности.

В ходе консультаций ветераны СВО узнают, где и какую работу лучше искать с учетом навыков, потребностей и текущей ситуации на рынке труда, как грамотно составить резюме и подготовиться к собеседованию, а также чему и где необходимо обучиться, чтобы увеличить доход и расти в карьере.

Занятия начнутся уже с 1 июля и будут проходить в онлайн-формате. В первый месяц проекта обучение пройдут шесть участников спецоперации.

В Королеве вопросам адаптации ветеранов СВО уделяется особое внимание. Так, в апреле было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией города, МЦК-Техникумом им. С. П. Королева, городской Торгово-промышленной палатой и Ассоциацией ветеранов специальной военной операции.

В рамках соглашения ветераны спецоперации могут получать востребованные рабочие и инженерные профессии в королевском техникуме, который готовит специалистов в сфере ЖКХ, строительства, экономики, а также беспилотных авиационных систем.

Помощь в трудоустройстве будет оказывать Торгово-промышленная палата, которая объединяет более 200 предприятий. Также предусмотрено участие работодателей в программах производственной практики, стажировок и наставничества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.