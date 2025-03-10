В Королеве открылось отделение Всероссийской ассоциации ветеранов СВО

Отделения ассоциации ветеранов СВО уже созданы в 23 субъектах РФ и работают в тесном взаимодействии с региональными филиалами Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В феврале отделение ассоциации открылось в Королеве, его возглавил доброволец, ветеран СВО, участник программы «Время героев» Сергей Михайлов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сергей — служил в составе прославленного воинского подразделения «Ахмат», принимал участие в штурмах и освобождении населенных пунктов. Во время боев за Северодонецк был серьезно ранен, после лечения и реабилитации демобилизован. Награжден медалью «За храбрость».

После возвращения домой Сергей ведет активную патриотическую и общественную работу, стал участником президентской программы переподготовки для ветеранов СВО «Время героев».

Главной задачей ассоциации является объединение участников спецоперации для защиты их прав, вовлечения в общественную жизнь и патриотическое воспитание молодежи.

Отделение ссоциации ветеранов СВО расположен по адресу: пр-кт Космонавтов, дом № 20А, ТЦ «Гелиос», 4 этаж на базе центра «Защитники Отечества», телефон: 8 (919) 768-36-39.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.