В колледже Орехово-Зуева прошла церемония открытия Парты Героя

В профессионально-педагогическом колледже ГГТУ в Орехово-Зуеве прошла церемония открытия Парты Героя. Ее установили в честь выпускника ППК ГГТУ Сергея Михалкина, который героически погиб, выполняя боевое задание в зоне специальной военной операции. Он удостоен ордена Мужества посмертно, сообщает пресс-служба администрации округа.

На церемонии присутствовали студенты и педагоги колледжа, председатель ассоциации ветеранов СВО Михаил Шолопаев, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина, Николай Осокин — отец Героя России Алексея Осокина.

«Участники церемонии отдали дань признательности и глубокого уважения подвигу Сергея Михалкина, который навсегда останется в нашей памяти как символ мужества и преданности своему делу», — отметили в пресс-службе ГГТУ.

Парта Героя станет знаковым местом для акций патриотической и гражданской направленности, объединяющих студентов, сотрудников, выпускников колледжа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.