В Клину собрали тонну гуманитарной помощи для бойцов СВО за неделю

В Клину завершился специальный сбор гуманитарной помощи в рамках проекта губернатора «Доброе дело» для участников специальной военной операции. За неделю активные жители, волонтеры и общественники собрали тонну необходимых вещей.

В посылку вошли теплые вещи, вязаные вручную носки, нижнее белье, перчатки, шапки, медикаменты, средства гигиены, а также консервы, сладости, чай и кофе. Волонтеры из клуба деревни Решоткино изготовили 76 окопных свечей и 257 пакетов сухого душа.

По словам Надежды Смирновой, руководителя клуба «Молодежный», к работе присоединяются как молодежь, так и пожилые люди. Они вместе сушат фрукты и шьют одежду для госпиталей.

После фасовки и погрузки груз отправили в единый центр в Одинцово, откуда его доставят бойцам на южные рубежи России. В Клину продолжают работать три пункта сбора гуманитарной помощи: в клубе «Стекольный», Ледовом дворце имени Харламова и на складе общественной организации «Подсолнух».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.