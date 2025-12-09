В Клину с 10 декабря собирают подарки для детей участников СВО и Донбасса

В Клину с 10 по 17 декабря проходит акция по сбору гуманитарной помощи для детей участников СВО и детей Донбасса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Клину стартовала предновогодняя акция по сбору подарков для детей участников СВО и детей Донбасса. Организатором выступил клуб «Стекольный». Акция продлится с 10 по 17 декабря.

В качестве подарков принимают сладости, канцелярские товары, игрушки, письма к празднику, а также теплую одежду — варежки, шапки, носки.

Заведующая клубом «Стекольный» Ольга Головина отметила, что к участию приглашают всех желающих. По ее словам, жители Клина всегда активно поддерживают подобные инициативы, среди участников — пенсионеры, сотрудники и молодежь. Все собранные подарки отправят с предновогодним конвоем в зону СВО и на приграничные территории.

Пункт сбора работает в клубе «Стекольный» по адресу: Клин, ул. Литейная, дом 23А, с 10:00 до 19:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.