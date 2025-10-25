В Клину работают пункты сбора помощи в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело»

В Клину с 20 по 26 октября 2025 года организована работа точек сбора необходимых вещей для военнослужащих, отдающих долг в зоне проведения СВО, и жителей новых регионов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

У клинчан есть возможность принести гуманитарную помощь в Клуб «Стекольный» по адресу: Клин, ул. Литейная, 23А с 9:00 до 18:00. Дополнительный пункт сбора помощи открыли на складе общественной организации «Подсолнух» по адресу: Клин, ул. Станционная, 10. Сюда помощь можно принести по субботам с 12:00 до 14:00.

Жители могут принести продукты с достаточным сроком годности (не менее полугода до даты окончания срока) фабричного производства и новые одежда, обувь, постельное белье.

Также собирабт для госпиталей в прифронтовой зоне бинты, марлю, влажные салфетки, теплую мужскую одежду, нижнее белье, теплые носки, перчатки, постельное белье, полотенца, подушки, пледы и одеяла.

Полный список всего необходимого размещен на официальном сайте Администрации городского округа Клин https://www.klincity.ru/.

Эта работа ведется в Клину в рамках регионального гуманитарного проекта «Доброе дело». В Подмосковье он проходит по инициативе Губернатора области А. Ю. Воробьева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.