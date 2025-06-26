В Клину появится мемориал в честь героев СВО

В Клину в микрорайоне Майданово на территории действующего воинского захоронения будет возведен мемориал с Вечным огнем в память о погибших героях специальной военной операции и клинчанах — участниках боевых действий и локальных конфликтов в России и за ее пределами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мемориал будет состоять из стелы размерами 7,44м*4,5м*3,6 м, выполненной из архитектурного бетона, с 5-ю металлическими панелями (3,9м*0,3 м), звездой из металла (0,2м*0,2 м) и Вечного огня в виде звезды из нержавеющей стали (0,8м*0,8 м). Здесь также будет стела с фамилиями погибших размером 5,3м*6,4*0,5 м из архитектурного бетона с 2-я скамьями. К мемориальному комплексу будут подведены сети газоснабжения для подключения Вечного огня.

Открытие мемориала запланировано на 1 июля 2025 года в День ветеранов боевых действий (памятная дата, посвященная всем, кто с оружием в руках защищал Родину после 1945 года).

Сейчас на месте расположения мемориала ведутся общестроительные работы. Дальнейшее благоустройство территории вокруг мемориала будет продолжаться летом 2025 года и в будущем 2026 году.

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