В Киеве зафиксировали перепады мощности электросети и отключения от света

сегодня в 23:50

Киев частично остался без света и тепла из-за проблем с напряжением

В отдельных районах Киева произошли аварийные отключения электроэнергии, оставившие жителей без света и тепла из-за перепадов напряжения в сетях, сообщает ТАСС .

Эти перебои стали продолжением системных проблем в энергосистеме страны — компания «Укрэнерго» ранее ввела график почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей с 08:00 до 22:00.

Подача энергии должна была восстановиться после 23:00 по московскому времени.

Массовые отключения электроэнергии фиксируются в украинских регионах с 10 октября, когда власти сообщили о серьезных повреждениях энергетических сетей и коммунальных систем.

На Украине вечером в среду введена воздушная тревога в шести областях, включая Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Черниговскую.