В Киеве раздались взрывы
В Киеве третий раз за ночь прозвучали взрывы
В Киеве третий раз за ночь прозвучали взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее сообщалось о двух сериях взрывах в столице Украины ночью в понедельник.
Мониторинговые каналы сообщают о свыше 50-ти дронах в небе над Украиной. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.