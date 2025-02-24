В Киеве раздались взрывы

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В Киеве третий раз за ночь прозвучали взрывы

В Киеве третий раз за ночь прозвучали взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее сообщалось о двух сериях взрывах в столице Украины ночью в понедельник.

Мониторинговые каналы сообщают о свыше 50-ти дронах в небе над Украиной. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.