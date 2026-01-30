В Кашире за час собрали маскировочные сети для бойцов на передовой

Местное отделение партии «Единая Россия» и фонд содействия развитию Каширского района оперативно организовали сбор и передачу маскировочных сетей для подразделения участника спецоперации по просьбе его матери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мама участника специальной военной операции обратилась в местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Кашира с просьбой о помощи. Ее сын служит в подразделении, которому срочно потребовались маскировочные сети для защиты бойцов и техники.

Сотрудники отделения совместно с фондом содействия развитию Каширского района оперативно отреагировали и решили вопрос в течение часа. Необходимые маскировочные сети были собраны и переданы для отправки на передовую.

В администрации подчеркнули, что поддержка семей участников спецоперации остается приоритетом. Представители организации заверили, что готовы и дальше оказывать необходимую помощь бойцам и их родственникам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.