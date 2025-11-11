В Кашире вручили государственные награды семьям погибших воинов

В городском округе Кашира накануне Дня народного единства прошла торжественная церемония вручения орденов Мужества и медали Жукова родственникам погибших участников специальной военной операции. Государственные награды семьям военнослужащих, отдавших жизнь при выполнении боевых задач, вручил глава городского округа Кашира Роман Пичугин, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В памяти каширян навсегда останутся имена воинов, награжденных посмертно орденом Мужества — рядовой Сергей Викторович Овчинников, рядовой Андрей Геннадьевич Новиков, рядовой Денис Иванович Конобеев, младший сержант Сергей Николаевич Фостенко, младший сержант Валерий Викторович Сапелкин — и награжденного медалью Жукова ефрейтора Василия Вадимовича Коровкина.

Как подчеркнул глава городского округа Кашира Роман Пичугин, Герои отдали свою жизнь за Родину. Он выразил глубокую признательность родным погибших воинов. Матери и отцы, жены и дети, братья и сестры участников специальной военной операции, не вернувшихся домой, будут бережно хранить награды.

Церемония состоялась накануне Дня народного единства и стала важным событием, объединившим людей разных поколений. Почтить память погибших земляков пришли представители ветеранских организаций муниципалитета, местных отделений «Юнармии», «Движения Первых», Комитета семей воинов Отечества, депутатского корпуса, жители.

Память о Героях будет жить в сердцах каширян как пример мужества и отваги. Об этом говорили выступающие: депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Зотов. Они отметили, как в годы Великой Отечественной войны народ встал на защиту своей страны, так и сегодня снова идет борьба с фашизмом. Сила духа, мужество защитников Родины — залог Победы!

Благочинный церквей Каширского округа Валерий Сосковец предложил всем участникам церемонии вознести молитву о погибших на полях сражении. Завершилось мероприятие возложением цветов к вечному огню и памятнику воинам, павшим в локальных войнах и конфликтах и специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.