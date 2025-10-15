В Кашире ветераны и семьи участников СВО побывали на экскурсии в АО «Гофрон»

В подмосковной Кашире в рамках губернаторского проекта «Промышленный туризм Московской области» состоялась экскурсия на предприятие АО «Гофрон» ООО «Группа компаний ДАФ» для участников специальной военной операции и членов их семей. Они познакомились с процессом производства гофрокартона и выпускаемой продукцией, узнали о возможности трудоустройства, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Экскурсию проводила начальник департамента охраны труда Наталья Шпакова. На одном из участков цеха производства гофрокартона о работе оборудования рассказывала старший машинист Евгения Никитина. Участники экскурсии узнали много информации о работе предприятия, особенно их заинтересовала технология выпуска упаковки для защитных стекол для смартфонов.

В числе экскурсантов был руководитель Каширского муниципального отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области Александр Зотов.

«Прежде всего, хочу поблагодарить ООО „Группа компаний ДАФ“ за активное участие в сборе гуманитарной помощи, направляемой за ленту. Экскурсия на предприятие была интересной и полезной. Будем рады снова здесь побывать новым составом: такие экскурсии помогают участникам СВО адаптироваться к мирной жизни, получить информацию о востребованных профессиях. Мы заинтересованы в создании рабочих мест для вернувшихся домов участников специальной военной операции, у которых есть инвалидность. Будем рады сотрудничеству со всеми предприятиями округа, которые создают квотируемые рабочие места для инвалидов», — отметил Александр Зотов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.