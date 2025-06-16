В Кашире участнику СВО передали спецоборудование, необходимое в боевых условиях

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов встретился с каширянином, участником специальной военной операции Максимом И. Наш земляк был мобилизован в зону СВО и выполняет боевые задачи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Передал Максиму детектор дронов „Булат-4“, браслет „Таир“, рации и тактический рюкзак. По его просьбе и решению Штаба по отправке гуманитарной помощи бойцам в зону СВО были приобретены эти спецсредства, очень нужные на передовой», — отметил глава округа Михаил Шувалов.

Переданное военнослужащему оборудование поможет в решении боевых задач, а главное — сохранит жизнь. Система обнаружения дронов дает возможность заблаговременно его обнаружить. Устройство способно работать без излучения в эфир, обеспечивая дополнительную безопасность тем, кто его использует.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.