В Карелии установили надгробные плиты участникам СВО с ошибками

В Питкяранте в Республике Карелия установили новые мемориальные плиты землякам, погибшим в зоне СВО. Теперь на мемориале 59 имен. Однако местные жители и родственники обнаружили в надписях множество ошибок, сообщает Daily Карелия .

Среди претензий искаженные имени, например, «СерНей» вместо Сергей, а также неверные названия населенных пунктов — СулОжгора вместо СулАжгора, неправильные даты смерти и дублирование уже увековеченных бойцов.

Мать погибшего Сергея Юсупова возмутилась. Она заявила, что это «очень обидно и горько». При этом она заявила, что их даже не оповестили об открытии плиты.

Представитель инициативной группы «Поиск» Людмила Ларионова призвала «не делать трагедии из-за опечаток», пояснив, что данные предоставляет военкомат. При этом она пообещала, что все ошибки исправят.

