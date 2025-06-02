В Ярославской области отключили мобильный интернет из-за «угрозы дронов»

Ярославская область столкнулась с повторным отключением мобильного интернета — ограничения, впервые введенные вечером 1 июня, продолжили действовать в понедельник, сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram -канале.

«В регионе продолжают действовать ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам», сказано в сообщении.

Накануне аналогичную меру уже принимали в регионе.

В областном министерстве региональной безопасности пояснили, что такие меры связаны с «предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов».