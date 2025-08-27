В Ивантеевке прошла встреча семей участников СВО и депутатов

В Ивантеевке прошла встреча семей участников спецоперации. За круглым столом обсудили меры поддержки, подготовку к учебному году и новые социальные выплаты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мама троих детей Ольга Дадашева давно живет в Ивантеевке. История её семьи неразрывно связана с СВО: муж Ольги уже второй год находится в зоне боевых действий.

«Только что, вот, недавно, 20 числа, вышел из окружения. Он выполнял боевое задание, пять месяцев он находился в окружении. Получил ранения. С ранениями он находился там один. Задание он выполнил, позиции не покинул до последнего и вышел живым, слава Богу», — рассказывает Ольга.

Сейчас ее муж проходит реабилитацию, но намерен вернуться в строй. А сама Ольга вместе с другими семьями участников СВО пришла на встречу в Образовательный центр № 7. Здесь собрались депутаты окружного совета, представители фонда «Защитники Отечества», «МособлИРЦ» и волонтёры «Молодой гвардии». У каждой семьи — своя история и свои заботы, но такие разговоры помогают почувствовать плечо рядом.

«Глава округа на всех встречах рассказывает о том, что приоритет — это работа с семьями мобилизованных и наших бойцов. Мы, со своей стороны, депутатский корпус, тоже практически ежедневно мы находимся в тесном контакте, и чтобы люди видели, слышали, что они не одни, и вопросы их решаемы», — рассказывает депутат окружного Совета Анна Дунаева.

Чаще всего на подобных встречах звучат вопросы о льготах, начислениях, медпомощи, а в данный момент — и о школьной подготовке. Здесь можно напрямую пообщаться со специалистами, задать самые насущные вопросы и сразу получить ответы.

«Появилась новая мера поддержки для семей погибших участников СВО. Это такая проактивная выплата, в том числе к началу учебного года. Но она назначается один раз в год, и органы социальной защиты об этом рассказали. Это новая мера, не все о ней знают, но получать её можно проактивно. Какие-то дополнительные заявки, заявления подавать не нужно», — отмечает депутат Совета депутатов г. о. Пушкинский Любовь Дмитриева.

Для детей участников СВО подготовили также подарки — сладкие наборы и канцелярские принадлежности. Уже решено, что на следующую встречу пригласят врачей, чтобы обсудить тему здравоохранения более подробно. Ведь главная цель — не просто выслушать, а помочь и поддержать каждую семью. Здесь важно, чтобы никто не чувствовал себя один на один со своими трудностями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах - в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников – ред.)», - отметил Воробьев.