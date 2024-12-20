В Истре обсудили вопросы возведения мемориала и часовни на «Аллее Славы»

На рабочем совещании с участием группы архитекторов детально обсудили ряд моментов, включая сроки и этапы проведения работ, по возведению мемориала и часовни на территории «Аллеи Славы» городского округа Истра в память о Защитниках Родины, павших при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Стоит отметить, что часовня и сам памятный мемориал будут являться единой архитектурной композицией «Аллеи Славы».

На сегодняшний день уже выполнен первый этап мемориала, полностью готов постамент из черного гранита и белого мрамора. Параллельно разработана архитектурная концепция второго этапа возведения мемориала, сейчас выполняется макетирование скульптурной группы. Далее уже будет проведена отливка и ее передача исполнителям-скульпторам.

Что же касается часовни, то здесь уже выполнены строительно-монтажные работы по нулевому циклу, отлит фундамент. Несмотря на погодные условия все проводится со строгим соблюдением необходимых норм и технологий проведения работ в минусовую температуру.

Параллельно разработана рабочая документация уже на следующие этапы: в январе строители приступают к возведению железобетонного остова верхней части часовни, а производители декоративных и отделочных материалов к изготовлению будущих элементов из камня, а также мозаики, куполов, покрытий полов и так далее. Важно отметить, что на сегодня отработаны и согласованы все проектные решения отделочных работ.

Часовня будет представлять собой восьмигранное здание, выполненное в неоклассическом, традиционном для православной архитектуры стиле, высотой более 20 метров и общей площадью застройки порядка 50 кв. метров.

Вокруг часовни будут размещены четыре пары колонн с позолоченными орлами и капителями. Вверху, в промежутках между группами колонн, предполагается разместить ростовые мозаичные иконы святых — покровителей русского воинства. В интерьере же часовни предполагается разместить большую мозаичную икону Божией Матери, где жители смогут помолиться и поставить свечу в память о павших героях Отечества.

Важно подчеркнуть, что в проекте участвуют одни из лучших и известных в стране архитекторов, строителей и производителей декоративных и отделочных элементов, специализирующихся именно на строительстве храмов и часовен.

Работа над возведением данного архитектурного комплекса не прекращается, ведется каждый день, вне зависимости от праздников или выходных дней. Полностью же завершить строительство этого памятного и всенародного проекта планируется к осени 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.