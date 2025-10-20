В Химках высадили «Аллею отцов»

Вместе с жителями города радость семейного праздника разделили секретарь местного отделения партии, глава Химок Елена Землякова, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и депутат Совета депутатов Евгений Иноземцев, а также начальник Управления по образованию Юрий Кандалов. К ним присоединились активисты местного отделения партии и молодогвардейцы «Единой России».

«Эта аллея станет символом крепкой семьи, преемственности поколений и любви к нашей родине. Спасибо всем участникам за то, что присоединились к нам сегодня. С праздником, уважаемые папы!» — отметила Елена Землякова.

Также в мастерской школы «Флагман» для химчан провели мастер-класс по изготовлению скамеек. Дети и взрослые под руководством опытных наставников сверлили, пилили и шлифовали доски. Затем все переместились на школьный двор, где участники получили инвентарь и высадили молодые ивы. Всего было высажено 20 деревьев.

«Такие совместные мероприятия учат детей ответственности, а для отцов становятся особым поводом для гордости. „Аллея отцов“ — это живая память, которая будет расти и крепнуть вместе с нашими детьми», — сказал Владислав Мирзонов.

Особое значение для участников имеют семейные ценности. Андрей, участник СВО, поделился: «Мой отец — главный пример. Он научил меня не бояться трудностей, держать слово и отвечать за тех, кого любишь. Сейчас у меня растет сын, и я хочу быть для него таким же другом и наставником. Эти акции сплачивают, и аллея станет живым напоминанием, что мы — семья».

Напомним, День отца был учрежден по инициативе депутата Госдумы от фракции «Единая Россия», заслуженного артиста страны Дениса Майданова, который внес это предложение в июле 2021 года на стратегической сессии «Народная программа „Единой России“ — семьям с детьми».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.