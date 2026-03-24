В Химках создадут центр поддержки участников СВО

Глава Химок Инна Федотова приняла участие в расширенной встрече с представителями ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества». Стороны подвели итоги совместной работы и обозначили новые направления поддержки военнослужащих и их семей.

Одним из ключевых проектов станет создание в округе единого центра поддержки по принципу «одного окна». В нем можно будет пройти реабилитацию, получить психологическую и юридическую помощь, оформить документы и решить вопросы трудоустройства.

«Наша задача — быть рядом с каждым, кто защищает Родину, и их семьями. Системно, внимательно и с реальной поддержкой», — отметила Инна Федотова.

Почти год назад администрация подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО. Сейчас в нее входят 75 химкинских участников спецоперации, на сопровождении специалистов находятся 377 военнослужащих.

«Главная задача — поддержать наших ребят после возвращения домой и помочь им быстрее вернуться к мирной жизни. Для нас важно, чтобы каждый ветеран и его семья получали реальную помощь — от решения бытовых вопросов до трудоустройства и обучения», — подчеркнул руководитель химкинского отделения ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.

При поддержке фонда и ассоциации 25 ветеранов и их родственников получили образование. Для героев и их близких организована расширенная диспансеризация, проходят приемы с участием юристов, психологов, специалистов МФЦ и прокуратуры. В округе работают два социальных координатора фонда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.