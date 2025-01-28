В Химках собрали новую партию вещей первой необходимости для отправки бойцам СВО

В Химках активисты продолжают собирать гуманитарные грузы для военнослужащих специальной военной операции. Так, председатель совета депутатов Сергей Малиновский вместе с депутатом Артуром Каримовым передали новую партию вещей первой необходимости в местное отделение партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сбор и отправка необходимой помощи для наших военнослужащих является важнейшим направлением и приоритетом для всех нас. Мы обязаны поддерживать тех, кто защищает наше спокойствие и безопасность на передовой», — сказал Сергей Малиновский.

В составе посылки: предметы первой необходимости, средства личной гигиены, продукты длительного срока хранения, медикаменты и многое другое. Всего с начала проведения спецоперации из городского округа отправили более 400 тонн гуманитарных грузов.

«Сегодня мы являемся надежным тылом для бойцов спецоперации. Это проявляется в желании помочь, пока они находятся на передовой. Ребятам доходит все — продовольствие, теплая одежда, вязаные носки, окопные свечи и маскировочные сети, сделанные своими руками. Только объединившись мы сможем приблизить победу наших российских военнослужащих», — отметил Артур Каримов.

Лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов отметил, присоединиться к волонтерской миссии может любой желающий.

Пункт сбора и сортировки грузов расположен по адресу: проспект Мельникова, дом № 12. График работы: понедельник–пятница с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.