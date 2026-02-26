В Химках провели прием участников СВО с военным прокурором

Совместный прием участников специальной военной операции и их семей прошел в городском округе Химки. Встречу с военным прокурором Солнечногорского гарнизона организовали фонд «Защитники Отечества» и ассоциация ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках состоялся совместный прием граждан по вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Во встрече приняли участие прокурор военного Солнечногорского гарнизона, представители государственного фонда «Защитники Отечества» и ассоциации ветеранов СВО. На прием пришли 12 человек.

Жители обратились с вопросами о взаимодействии с воинскими частями, предоставлении социальной поддержки семьям и порядке получения удостоверения ветерана боевых действий. По каждому обращению специалисты дали разъяснения действующего законодательства и рекомендации по дальнейшим действиям.

Фонд «Защитники Отечества» совместно с надзорными органами продолжит контролировать соблюдение прав участников спецоперации и их близких в Химках. За два года работы химкинский филиал фонда помог решить более тысячи обращений.

Обратиться за поддержкой можно по предварительной записи по адресу: улица Пролетарская, дом 1, в будни с 9:00 до 18:00, а также по телефону +7 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регулярно бывает в филиале фонда «Защитники Отечества». Его цель — убедиться, что мероприятия, которые должны проходить по замыслу президента, успешно реализуются.

«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача — давать исчерпывающие ответы на все вопросы. Каждые такие встречи — это всегда большая ответственность, и мы тоже разделяем и понимаем все ваши переживания. Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны, потому что всегда есть вопросы, которые требуют совместного решения», — заявил Воробьев.