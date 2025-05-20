В Химках пройдут патриотические мероприятия ко Дню освобождения Мариуполя

Во вторник у мемориала защитникам Отечества в Химках пройдет торжественный митинг, посвященный исторической дате — полному освобождению Мариуполя в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В церемонии возложения цветов примут участие сотрудники администрации, представители межрайонной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий», жители городского округа, а также лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная. Патриотическое мероприятие состоится 20 мая в 12:00 по адресу: улица Победы, дом № 6/20.

«Операция по освобождению Мариуполя уже заняла свое почетное место в череде громких побед российской армии. На грядущих патриотических мероприятиях спикеры расскажут подробнее о военном событии, напомнят о необходимости сохранения исторической правды», — прокомментировала Екатерина Калюжная.

Еще одно мероприятие пройдет в школе № 30. Для учеников и их родителей проведут тематическую встречу, где расскажут об оказании помощи и поддержки военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Открытый урок проведут 20 мая в 16:00 по адресу: улица Свистуха, строение 2Б.

Депутат Химок Татьяна Кавторева напомнила, что патриотические мероприятия организуют благодаря широкомасштабной программе «Успех V единстве поколений».

Депутат Химок Глеб Демченко подчеркнул, что проект успешно реализуется на территории города с июля 2022 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.