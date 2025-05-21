В Химках пройдет открытый урок об освобождении Мариуполя

В школе «Триумф» в Химках проведут открытый урок, приуроченный к дате полного освобождения города Мариуполь. Встречу посветят героическим событиям 2022 года, восстановлению города и его современной мирной жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На уроке школьникам, педагогам и родителям расскажут о том, как в ходе СВО российские военные освободили город от вооруженных формирований, обеспечив безопасность мирным жителям. Бойцы проявили мужество, стойкость и самоотверженность, защищая интересы граждан и национальную безопасность страны», – рассказал депутат Валентин Герасимов.

На лекции уделят внимание и восстановлению Мариуполя после освобождения. Участники мероприятия узнают, как с нуля поднималась инфраструктура, строились новые жилые кварталы, школы, больницы и дороги. Восстановление города стало символом силы, единства и стремления к мирной жизни.

Также в рамках открытого урока школьников познакомят с историческими фактами, связанными с освобождением Мариуполя, их последствиями и значением для всего Донбасса и нашей страны. Встреча пройдет 21 мая в 13:25 по адресу: улица Кирова, дом №11а.

«Сегодня в Мариуполе вновь звучат детские голоса, работают предприятия, открыты культурные и спортивные учреждения — город возвращается к полноценной жизни, сохранив память о своем прошлом и уверенно смотря в будущее», – рассказала депутат Ирина Спирина.

Открытый урок станет частью патриотической программы, которая реализуется в Химках. Депутат Наталья Каныгина напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.