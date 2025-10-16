В Химках передали волонтерам-женам участников СВО большую партию гуманитарного груза

В Центре поддержки участников СВО и их семей глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Елена Землякова и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский встретились с волонтерами — женами военнослужащих. В преддверии зимы депутаты, предприниматели, сотрудники предприятий, администрация округа и неравнодушные химчане собрали для бойцов очередную партию гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В состав груза вошли: печи, медикаменты, спальные мешки, портативные плиты, газовые баллоны, генераторы, термобелье, сети, шуруповерты, лопаты, топоры, отрезные диски, бани-палатки, перчатки и строительные материалы.

«Волонтеры Яна, Анастасия, Виктория и Мария передадут этот груз бойцам. Практически с самого начала СВО они активно помогают, собирая посылки по заявкам и доставляя их на фронт. Их самоотверженный труд и сила воли заслуживают уважения», — отметила Елена Землякова.

В 2022 году, по поручению Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, на базе регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Химках был открыт Центр поддержки участников СВО и их семей. Здесь порядка 30 волонтеров на постоянной основе принимают и сортируют гуманитарный груз для дальнейшей отправки на фронт. С начала работы Центра было отправлено более 500 тонн помощи. Это результат слаженной работы химчан разных профессий и возрастов.

«Когда мы видим, как женщины и мужчины нашего округа объединяются ради помощи бойцам, понимаем, что настоящая ценность — в людях. Они передают тепло, поддержку и веру, что их родные на фронте не одни. Каждая помощь — важный вклад в общую победу», — подчеркнул Сергей Малиновский.

В ходе встречи волонтеры-жены военнослужащих отметили вклад школьников и воспитанников Центральной детской школы искусств, которые рисуют открытки с достопримечательностями нашего округа и пишут письма бойцам. Также они поблагодарили активных пенсионеров за вязаные носки, перчатки, шарфы и шапки, которые те передают в Центр.

В Химках все желающие могут собрать и передать гуманитарную помощь в местное отделение партии «Единая Россия» по адресу: проспект Мельникова, д. 12, и в региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» по адресу: ул. 9 Мая, д. № 18Б. График работы: по будням с 09:00 до 18:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.